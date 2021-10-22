***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 14:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971931
BIST
14:291.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.456
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|Önceki Kapanış
|: 1.455
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1.471
En Düşük
1.454
14:299,5999
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,5700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,6637
En Düşük
9,4804
14:2911,1827
En Yüksek
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|Açılış
|: 11,1300
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En Düşük
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14:29553,68
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|: 1,55%
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|Açılış
|: 553,68
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
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556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DOBUR
|41,14
|8.654.948
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.054.379
|% 9,97
|
|HLGYO
|2,83
|134.011.974
|% 8,02
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|FADE
|8,00
|200.291.782
|% -6,98
|
|MERIT
|24,58
|26.198.424
|% -6,82
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,23
|4.407.088
|% -6,10
|
|ANGEN
|25,06
|471.598.550
|% 1,29
|
|GLCVY
|14,70
|414.867.944
|% -2,07
|
|EKGYO
|1,94
|239.429.093
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,20
|210.566.786
|% 1,25
|
|FADE
|8,00
|200.291.782
|% -6,98
|
|HLGYO
|2,83
|134.011.974
|% 8,02
|
|GLCVY
|14,70
|414.867.944
|% -2,07
|
|FADE
|8,00
|200.291.782
|% -6,98
|
|ODAS
|1,41
|34.412.998
|% 0,71
|
|ANGEN
|25,06
|471.598.550
|% 1,29
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,5967
|9,5999
|% 1,05
|
|Euro
|11,1733
|11,1827
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,2013
|13,2675
|% 0,94
|
|Frank
|10,4307
|10,4935
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5510
|2,5638
|% 0,91
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,95
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,80
|
|Cumhuriyet
|3.654
|3.709
|85,00
|
|Tam
|3.636
|3.727
|87,19
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|42,17
|
|Çeyrek
|881
|902
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,66
|