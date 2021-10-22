***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971933
BIST
14:231.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,49
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.470
En Düşük
1.454
14:239,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1032
|Açılış
|: 9,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:2311,1860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1062
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:23553,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,52
|Açılış
|: 553,74
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DOBUR
|41,14
|8.625.533
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.047.869
|% 9,97
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|HLGYO
|2,81
|132.071.588
|% 7,25
|
|MERIT
|24,48
|25.978.415
|% -7,20
|
|OLMK
|7,18
|4.373.254
|% -6,75
|
|FADE
|8,03
|198.191.098
|% -6,63
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,07
|1.187.038.123
|% 0,89
|
|SISE
|8,51
|706.992.741
|% 1,79
|
|THYAO
|14,10
|636.587.994
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,40
|540.371.279
|% 2,07
|
|TUPRS
|138,00
|467.657.397
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,52
|401.348.491
|% 1,20
|
|GARAN
|9,07
|1.187.038.123
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,94
|225.975.592
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|227.176.854
|% 2,34
|
|AKBNK
|5,41
|452.934.120
|% 1,69
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5982
|9,6053
|% 1,11
|
|Euro
|11,1739
|11,1805
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,2001
|13,2663
|% 0,93
|
|Frank
|10,4275
|10,4903
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5502
|2,5630
|% 0,87
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,95
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,80
|
|Cumhuriyet
|3.654
|3.709
|85,00
|
|Tam
|3.636
|3.727
|87,19
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|42,17
|
|Çeyrek
|881
|902
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,66
|
Seans Raporu
14:21
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14:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TCELL, FROTO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 02 artarak (% 0.94 ) 1, 294
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14:37
AKFGY, SERVE, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında