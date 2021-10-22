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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

22.10.2021 14:45



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971944


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COSMO 11,68 1.250.531 % 9,98  
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Frank 10,4534 10,5164 % 1,33  
Riyal 2,5557 2,5685 % 1,09  
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17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 27,91  
Altın Gr. 559 559 13,92  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,74 24,78 0,60  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,25  
B. Petrol 85,09 85,09 0,48  
Seans Raporu 17:50
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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