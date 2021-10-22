***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 14:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971945
BIST
17:521.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 24,74
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:529,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1197
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:5211,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1506
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:52559,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 14,26
|Açılış
|: 559,87
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,34
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MRSHL
|258,60
|16.442.272
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.982.669
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.667.016
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.481.160
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|37.359.193
|% -9,78
|
|FADE
|8,05
|256.246.575
|% -6,40
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|OLMK
|7,22
|5.494.121
|% -6,23
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,10
|3.059.825.914
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,60
|1.061.652.777
|% 2,42
|
|SISE
|8,52
|1.049.850.575
|% 1,91
|
|THYAO
|14,10
|1.035.273.591
|% 0,93
|
|EREGL
|19,29
|944.772.968
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,57
|933.106.020
|% 3,21
|
|GARAN
|9,10
|3.059.825.914
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,95
|353.612.793
|% 0,52
|
|SISE
|8,52
|1.049.850.575
|% 1,91
|
|AKBNK
|5,45
|662.660.916
|% 2,44
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6163
|9,6218
|% 1,28
|
|Euro
|11,2038
|11,2398
|% 1,44
|
|Sterlin
|13,2032
|13,2694
|% 0,95
|
|Frank
|10,4606
|10,5236
|% 1,40
|
|Riyal
|2,5572
|2,5700
|% 1,15
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|29,42
|
|Altın Gr.
|560
|560
|14,44
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,26
|
Seans Raporu
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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