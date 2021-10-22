***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 15:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971967
BIST
17:131.482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 26,73
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.484
En Düşük
1.454
17:139,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0984
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:1311,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1122
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:13559,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 14,12
|Açılış
|: 559,34
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,66
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MRSHL
|258,60
|16.275.992
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.930.586
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.264.337
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.915.040
|% 9,97
|
|MERIT
|23,96
|35.130.761
|% -9,17
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|FADE
|8,10
|246.112.565
|% -5,81
|
|IHYAY
|0,85
|13.572.669
|% -4,49
|
|GARAN
|9,17
|2.508.454.994
|% 2,00
|
|TUPRS
|140,00
|979.216.880
|% 2,71
|
|THYAO
|14,13
|969.952.435
|% 1,15
|
|SISE
|8,57
|942.806.102
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,60
|846.392.218
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,60
|846.392.218
|% 4,42
|
|GARAN
|9,17
|2.508.454.994
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,97
|330.564.034
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,48
|611.174.334
|% 3,01
|
|SISE
|8,57
|942.806.102
|% 2,51
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5978
|9,6019
|% 1,07
|
|Euro
|11,1769
|11,1924
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2110
|13,2773
|% 1,01
|
|Frank
|10,4575
|10,5205
|% 1,37
|
|Riyal
|2,5544
|2,5673
|% 1,04
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|28,76
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,51
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|110,00
|
|Tam
|3.660
|3.752
|111,27
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|53,82
|
|Çeyrek
|887
|907
|26,92
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,26
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|0,34
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
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17:24YEOTK
Yüzde 9.97 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 957, 605 adet işlem
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, TCELL
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, YKBNK, KRDMD
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 52 artarak (% 1.84 ) 1, 305
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17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, MRSHL, DOBUR, NUHCM, ERBOS, YEOTK, COSMO