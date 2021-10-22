***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 15:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971968
BIST
15:381.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,48
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.473
En Düşük
1.454
15:389,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0998
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
15:3811,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0996
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
15:38556,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,96
|Açılış
|: 556,18
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler15:38
|DOBUR
|41,14
|8.793.878
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.634.632
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|21.883.374
|% 9,83
|
|NUHCM
|43,46
|40.283.890
|% 8,98
|
|MERIT
|24,36
|30.642.071
|% -7,66
|
|FADE
|7,96
|211.763.848
|% -7,44
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,26
|4.807.367
|% -5,71
|
|GARAN
|9,05
|1.514.959.245
|% 0,67
|
|TUPRS
|139,30
|787.046.254
|% 2,20
|
|SISE
|8,52
|776.087.917
|% 1,91
|
|THYAO
|14,03
|765.554.012
|% 0,43
|
|KRDMD
|7,42
|676.908.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,53
|482.610.522
|% 1,61
|
|GARAN
|9,05
|1.514.959.245
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|246.503.173
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,61
|264.081.461
|% 1,95
|
|SISE
|8,52
|776.087.917
|% 1,91
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5959
|9,5999
|% 1,05
|
|Euro
|11,1680
|11,1794
|% 0,90
|
|Sterlin
|13,2210
|13,2873
|% 1,09
|
|Frank
|10,4487
|10,5116
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5567
|2,5695
|% 1,13
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|15,98
|
|Altın Gr.
|556
|556
|10,61
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.721
|97,00
|
|Tam
|3.646
|3.738
|97,61
|
|Yarım
|1.762
|1.808
|47,22
|
|Çeyrek
|884
|904
|23,61
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,16
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,77
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 88 artarak (% 1.00 ) 1, 294
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, ERBOS, COSMO
-
15:52
AYEN, KARTN, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:52
IHYAY, NTHOL, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:52
Bu seansda işlem gören 261 hisse senedinden 149 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 79 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 33 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem