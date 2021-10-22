***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 15:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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BIST
15:521.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,94
|Açılış
|: 1.456
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|Önceki Kapanış
|: 1.455
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1.473
En Düşük
1.454
15:529,6024
En Yüksek
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|: 1,08%
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|Açılış
|: 9,5800
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,6637
En Düşük
9,4804
15:5211,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 11,1300
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|Önceki Kapanış
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11,2597
En Düşük
11,0404
15:52557,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
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|Açılış
|: 557,32
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
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557,83
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler15:52
|DOBUR
|41,14
|8.794.001
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.678.788
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|22.047.232
|% 9,83
|
|NUHCM
|43,48
|44.374.498
|% 9,03
|
|MERIT
|24,26
|31.164.090
|% -8,04
|
|FADE
|7,95
|213.509.311
|% -7,56
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|GLCVY
|14,08
|511.154.483
|% -6,20
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,05
|1.546.520.132
|% 0,67
|
|SISE
|8,52
|802.695.573
|% 1,91
|
|TUPRS
|139,40
|800.870.733
|% 2,27
|
|THYAO
|14,06
|784.469.546
|% 0,64
|
|KRDMD
|7,43
|700.789.985
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,53
|498.399.372
|% 1,61
|
|GARAN
|9,05
|1.546.520.132
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,94
|247.230.319
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|264.248.372
|% 2,34
|
|SISE
|8,52
|802.695.573
|% 1,91
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5993
|9,6024
|% 1,08
|
|Euro
|11,1723
|11,1783
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,1966
|13,2627
|% 0,90
|
|Frank
|10,4301
|10,4929
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5514
|2,5642
|% 0,92
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.808
|24,72
|
|Altın Gr.
|557
|557
|12,10
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.729
|105,00
|
|Tam
|3.660
|3.752
|111,28
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|53,83
|
|Çeyrek
|887
|907
|26,92
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,19
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,62
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