***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 16:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971987
BIST
17:571.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 24,72
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:579,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1213
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:5711,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1392
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:57560,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 14,95
|Açılış
|: 560,16
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,34
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DOBUR
|41,14
|8.982.669
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.442.272
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.745.043
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.055.716
|% 9,97
|
|MERIT
|23,76
|38.276.595
|% -9,93
|
|KSTUR
|241,70
|270.880
|% -8,10
|
|FADE
|8,03
|258.229.377
|% -6,63
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,26
|5.596.468
|% -5,71
|
|GARAN
|9,12
|3.238.242.188
|% 1,45
|
|TUPRS
|139,00
|1.091.299.132
|% 1,98
|
|SISE
|8,54
|1.066.904.114
|% 2,15
|
|THYAO
|14,13
|1.062.529.715
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,59
|983.871.792
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,59
|983.871.792
|% 4,02
|
|GARAN
|9,12
|3.238.242.188
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,95
|355.662.917
|% 0,52
|
|SISE
|8,54
|1.066.904.114
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,46
|673.620.273
|% 2,63
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|25,98
|
|Altın Gr.
|560
|560
|14,95
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,28
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,18
|
Seans Raporu
17:57
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM