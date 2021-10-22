***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 16:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971988
BIST
17:271.482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 26,74
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:279,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1103
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:2711,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1174
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:27559,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 14,11
|Açılış
|: 559,32
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MRSHL
|258,60
|16.327.195
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.431.488
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.953.346
|% 9,97
|
|MERIT
|23,96
|35.521.365
|% -9,17
|
|FADE
|8,03
|251.982.630
|% -6,63
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,29
|5.129.719
|% -5,32
|
|GARAN
|9,16
|2.699.504.667
|% 1,89
|
|TUPRS
|139,90
|1.015.753.988
|% 2,64
|
|THYAO
|14,14
|1.008.327.848
|% 1,22
|
|SISE
|8,55
|1.008.091.432
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,60
|889.565.130
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,60
|889.565.130
|% 4,42
|
|GARAN
|9,16
|2.699.504.667
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,95
|350.585.804
|% 0,52
|
|SISE
|8,55
|1.008.091.432
|% 2,27
|
|AKBNK
|5,48
|638.046.576
|% 3,01
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6068
|9,6104
|% 1,16
|
|Euro
|11,1916
|11,1972
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1917
|13,2579
|% 0,86
|
|Frank
|10,4428
|10,5057
|% 1,23
|
|Riyal
|2,5514
|2,5642
|% 0,92
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|28,76
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,51
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|110,00
|
|Tam
|3.660
|3.752
|111,27
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|53,82
|
|Çeyrek
|887
|907
|26,92
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,26
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|0,34
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41KCHOL
Yüzde 5.37 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 034, 987 adet işlem
-
17:40AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 756 adet işlem
-
17:39ENJSA
Yüzde 5.13 oranında artışla 11.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 388 adet işlem
-
17:38HLGYO
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 148, 756 adet işlem
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, GUBRF