***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 16:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971994
BIST
17:231.483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 27,35
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:239,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1100
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:2311,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1184
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:23559,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 14,08
|Açılış
|: 559,29
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:23
|YEOTK
|65,65
|61.127.327
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|22.568.663
|% 9,83
|
|HLGYO
|2,85
|145.511.247
|% 8,78
|
|KONTR
|70,60
|150.334.634
|% 6,97
|
|ENJSA
|11,69
|63.290.747
|% 5,13
|
|MERIT
|23,92
|35.355.015
|% -9,33
|
|FADE
|8,04
|250.728.243
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,28
|5.113.289
|% -5,45
|
|ANGEN
|24,88
|770.868.672
|% 0,57
|
|GLCVY
|14,47
|600.785.170
|% -3,60
|
|FADE
|8,04
|250.728.243
|% -6,51
|
|BIOEN
|27,52
|249.624.180
|% 3,77
|
|KONTR
|70,60
|150.334.634
|% 6,97
|
|HLGYO
|2,85
|145.511.247
|% 8,78
|
|GLCVY
|14,47
|600.785.170
|% -3,60
|
|ODAS
|1,41
|51.824.474
|% 0,71
|
|FADE
|8,04
|250.728.243
|% -6,51
|
|ANGEN
|24,88
|770.868.672
|% 0,57
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6050
|9,6101
|% 1,16
|
|Euro
|11,1871
|11,1982
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,2012
|13,2674
|% 0,94
|
|Frank
|10,4484
|10,5113
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5531
|2,5659
|% 0,99
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|28,76
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,51
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|110,00
|
|Tam
|3.660
|3.752
|111,27
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|53,82
|
|Çeyrek
|887
|907
|26,92
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,26
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|0,34
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:33ENJSA
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 527, 218 adet işlem
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 85 artarak (% 1.97 ) 1, 598
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17:32XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 18, 637.00 milyon TL de
-
17:32MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 258.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 620 adet işlem
-
17:29KONTR
Yüzde 5.98 oranında artışla 69.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 151, 966 adet işlem