***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2021 22:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977218
BIST
10:051.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,86
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
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1.638
En Düşük
1.631
10:059,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0372
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:0511,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0315
|Açılış
|: 11,3700
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4278
En Düşük
11,3199
10:05594,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,68
|Açılış
|: 595,16
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|DOAS
|44,58
|30.267.867
|% 7,37
|
|ADESE
|1,44
|32.654.957
|% 6,67
|
|OZRDN
|9,03
|3.260.994
|% 6,61
|
|OYLUM
|9,34
|6.301.156
|% 5,54
|
|KZBGY
|32,02
|5.290.280
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,95
|44.738.628
|% -7,75
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,47
|2.974.005
|% -4,26
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,58
|189.495.815
|% -0,92
|
|GARAN
|10,68
|76.713.551
|% 0,75
|
|ISCTR
|6,31
|73.700.475
|% 1,94
|
|KRDMD
|7,55
|71.021.496
|% 1,75
|
|THYAO
|17,95
|60.319.445
|% 1,30
|
|PETKM
|7,58
|189.495.815
|% -0,92
|
|ADESE
|1,44
|32.654.957
|% 6,67
|
|TSKB
|1,58
|21.829.031
|% 1,94
|
|ISCTR
|6,31
|73.700.475
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,55
|6.045.589
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9327
|9,9405
|% 0,38
|
|Euro
|11,3756
|11,3819
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,2549
|13,3214
|% 0,43
|
|Frank
|10,7442
|10,8089
|% 0,38
|
|Riyal
|2,6447
|2,6580
|% 0,44
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-3,99
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|0,04
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,70
|