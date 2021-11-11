***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2021 22:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977232
BIST
10:091.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.631
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|Önceki Kapanış
|: 1.625
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1.639
En Düşük
1.631
10:099,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
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9,9857
En Düşük
9,8824
10:0911,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0389
|Açılış
|: 11,3700
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4278
En Düşük
11,3199
10:09594,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,82
|Açılış
|: 594,08
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|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:07
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|DOAS
|43,94
|37.425.560
|% 5,83
|
|OZRDN
|8,95
|3.872.187
|% 5,67
|
|BRSAN
|25,90
|7.134.155
|% 4,77
|
|AYES
|21,00
|187.299
|% 4,58
|
|KZBGY
|32,02
|5.704.139
|% -9,96
|
|BASGZ
|16,03
|54.127.924
|% -7,29
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|DOGUB
|3,76
|140.969
|% -4,57
|
|ULUFA
|2,47
|2.974.005
|% -4,26
|
|PETKM
|7,61
|228.458.084
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,57
|107.141.121
|% 2,02
|
|GARAN
|10,67
|82.606.249
|% 0,66
|
|ISCTR
|6,29
|82.526.026
|% 1,62
|
|THYAO
|17,91
|76.433.174
|% 1,07
|
|ADESE
|1,38
|56.756.431
|% 2,22
|
|PETKM
|7,61
|228.458.084
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,12
|20.497.780
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,57
|107.141.121
|% 2,02
|
|TSKB
|1,59
|22.020.265
|% 2,58
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9373
|9,9419
|% 0,39
|
|Euro
|11,3782
|11,3893
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,2662
|13,3328
|% 0,52
|
|Frank
|10,7521
|10,8169
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6464
|2,6597
|% 0,51
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-3,84
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|0,05
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,66
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