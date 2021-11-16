***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2021 20:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978198
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,2625
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2628
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8997
En Düşük
11,4245
18:05613,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 11,14
|Açılış
|: 613,82
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2675
|10,3203
|% 2,61
|
|Euro
|11,6347
|11,6989
|% 2,30
|
|Sterlin
|13,7736
|13,8427
|% 2,44
|
|Frank
|11,0158
|11,0822
|% 1,77
|
|Riyal
|2,7347
|2,7484
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,57
|
|Altın Gr.
|613
|613
|10,31
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,26
|0,14
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,64
|