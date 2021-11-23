***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2021 16:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979265
BIST
16:021.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 21,64
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:0212,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 10,33%
|| 1,1782
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:0214,2018
En Yüksek
|Değişim
|: 10,76%
|| 1,3793
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:02742,06
En Yüksek
|Değişim
|: 12,04%
|| 79,72
|Açılış
|: 742,10
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5907
|12,6105
|% 10,56
|
|Euro
|14,1801
|14,2081
|% 10,81
|
|Sterlin
|17,3567
|17,4437
|% 13,96
|
|Frank
|13,9185
|14,0024
|% 14,30
|
|Riyal
|3,4663
|3,4837
|% 14,34
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-9,90
|
|Altın Gr.
|748
|748
|85,30
|
|Cumhuriyet
|5.071
|5.148
|729,00
|
|Tam
|4.896
|5.036
|589,54
|
|Yarım
|2.366
|2.436
|285,18
|
|Çeyrek
|1.187
|1.218
|142,59
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|1,02
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|0,10
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 45 artarak (% 1.63 ) 1, 582
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, PRKAB, IHAAS, ATATP, DOBUR, YBTAS, DURDO, TETMT, PENTA, MIATK
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16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, BASGZ, MERCN, ADESE
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16:14
EGEPO, DURDO, IHAAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:14
AVGYO, BURVA, EUYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında