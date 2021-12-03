***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.12.2021 14:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980867
BIST
15:121.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 31,51
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1213,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0832
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1215,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0560
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:12784,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 5,81
|Açılış
|: 785,15
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:12
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.914.168
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.605.419.222
|% 2,74
|
|GARAN
|11,74
|1.184.832.193
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,39
|1.145.446.561
|% 0,43
|
|KOZAL
|135,10
|956.963.859
|% 4,81
|
|SISE
|13,35
|932.890.045
|% 0,23
|
|TSKB
|1,61
|451.011.036
|% 7,33
|
|SKBNK
|1,20
|224.788.165
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,46
|594.271.127
|% 1,76
|
|THYAO
|18,75
|2.605.419.222
|% 2,74
|
|ODAS
|1,60
|212.990.832
|% 3,90
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7266
|13,7465
|% 0,61
|
|Euro
|15,5320
|15,5648
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,2080
|18,2993
|% 0,27
|
|Frank
|14,9162
|15,0060
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6595
|3,6779
|% 0,55
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,68
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,09
|
|Cumhuriyet
|5.176
|5.254
|96,00
|
|Tam
|5.147
|5.282
|98,98
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|47,88
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|23,94
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,03
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 23 artarak (% 1.58 ) 1, 689
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, PKENT, QNBFL, YKSLN, KUYAS, YONGA, EGEPO, NIBAS, QNBFB, PCILT
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISKPL, SODSN, RALYH, DOBUR, PRKAB
-
15:22
ISKUR, TSKB, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:22
KENT, MMCAS, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında