***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.12.2021 14:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980868
BIST
15:131.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 31,16
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1313,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0633
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1315,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0646
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:13784,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 5,49
|Açılış
|: 784,59
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.646.208
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.590.890.222
|% 2,74
|
|GARAN
|11,75
|1.166.171.046
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,39
|1.144.730.853
|% 0,43
|
|KOZAL
|135,10
|954.258.160
|% 4,81
|
|SISE
|13,35
|928.341.678
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|450.271.905
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|224.008.705
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|574.418.964
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.590.890.222
|% 2,74
|
|ODAS
|1,60
|211.096.861
|% 3,90
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7253
|13,7430
|% 0,58
|
|Euro
|15,5196
|15,5649
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,2147
|18,3061
|% 0,30
|
|Frank
|14,9264
|15,0163
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6618
|3,6802
|% 0,61
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,08
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.157
|5.235
|77,00
|
|Tam
|5.134
|5.268
|85,58
|
|Yarım
|2.482
|2.548
|41,40
|
|Çeyrek
|1.245
|1.274
|20,70
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|1,77
|