***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.12.2021 14:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980870
BIST
15:101.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,29
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1013,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0652
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1015,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0633
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:10785,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,19
|Açılış
|: 785,47
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:10
|MAKTK
|3,74
|39.483.353
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.778.254
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.598.716.228
|% 2,74
|
|GARAN
|11,74
|1.172.332.185
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,40
|1.145.249.441
|% 0,53
|
|KOZAL
|135,10
|956.167.830
|% 4,81
|
|SISE
|13,35
|929.247.564
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|450.800.017
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|224.708.337
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,45
|574.677.293
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.598.716.228
|% 2,74
|
|ODAS
|1,59
|211.400.877
|% 3,25
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7209
|13,7285
|% 0,48
|
|Euro
|15,5311
|15,5721
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2098
|18,3012
|% 0,28
|
|Frank
|14,9232
|15,0131
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6608
|3,6792
|% 0,59
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,62
|
|Altın Gr.
|785
|785
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:20RYSAS
Yüzde 6.86 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 445, 454 adet işlem
-
15:19BASCM
Yüzde 5.55 oranında artışla 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 255 adet işlem
-
15:18SELVA
Yüzde 9.31 oranında artışla 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 917, 218 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 22 artarak (% 1.55 ) 2, 051
-
15:17XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 20, 553.00 milyon TL de