***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.12.2021 14:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980874
BIST
15:091.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,23
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:0913,7394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0761
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:0915,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0651
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:09785,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,37
|Açılış
|: 785,47
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.646.208
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.590.890.222
|% 2,74
|
|GARAN
|11,75
|1.166.171.046
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,39
|1.144.730.853
|% 0,43
|
|KOZAL
|135,10
|954.258.160
|% 4,81
|
|SISE
|13,35
|928.341.678
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|450.271.905
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|224.008.705
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|574.418.964
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.590.890.222
|% 2,74
|
|ODAS
|1,60
|211.096.861
|% 3,90
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7217
|13,7394
|% 0,56
|
|Euro
|15,5284
|15,5739
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,2147
|18,3061
|% 0,30
|
|Frank
|14,9264
|15,0163
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6618
|3,6802
|% 0,61
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,08
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.157
|5.235
|77,00
|
|Tam
|5.134
|5.268
|85,58
|
|Yarım
|2.482
|2.548
|41,40
|
|Çeyrek
|1.245
|1.274
|20,70
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|1,77
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:20RYSAS
Yüzde 6.86 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 445, 454 adet işlem
-
15:19BASCM
Yüzde 5.55 oranında artışla 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 255 adet işlem
-
15:18SELVA
Yüzde 9.31 oranında artışla 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 917, 218 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 22 artarak (% 1.55 ) 2, 051
-
15:17XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 20, 553.00 milyon TL de