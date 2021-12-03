***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.12.2021 14:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980875
BIST
15:081.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,36
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:0813,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0642
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:0815,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0387
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:08785,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,37
|Açılış
|: 785,47
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MAKTK
|3,74
|38.735.021
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.632.955
|% -9,92
|
|THYAO
|18,73
|2.582.352.209
|% 2,63
|
|GARAN
|11,73
|1.153.386.792
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,40
|1.142.581.205
|% 0,53
|
|KOZAL
|134,70
|949.771.379
|% 4,50
|
|SISE
|13,35
|928.161.392
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|448.539.136
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|223.885.074
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,44
|573.932.106
|% 1,18
|
|THYAO
|18,73
|2.582.352.209
|% 2,63
|
|ODAS
|1,60
|210.848.320
|% 3,90
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7202
|13,7275
|% 0,47
|
|Euro
|15,5278
|15,5475
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,2254
|18,3169
|% 0,36
|
|Frank
|14,9379
|15,0279
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6642
|3,6826
|% 0,68
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,68
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,09
|
|Cumhuriyet
|5.176
|5.254
|96,00
|
|Tam
|5.147
|5.282
|98,98
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|47,88
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|23,94
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,03
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 23 artarak (% 1.58 ) 1, 689
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, PKENT, QNBFL, YKSLN, KUYAS, YONGA, EGEPO, NIBAS, QNBFB, PCILT
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISKPL, SODSN, RALYH, DOBUR, PRKAB
-
15:22
ISKUR, TSKB, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:22
KENT, MMCAS, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında