***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.12.2021 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980862
BIST
17:471.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 31,66
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:4713,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0800
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:4715,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0287
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:47781,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,82
|Açılış
|: 781,91
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SELVA
|11,11
|36.006.054
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|9.507.969
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|193.567.722
|% -9,92
|
|THYAO
|18,59
|3.253.094.501
|% 1,86
|
|GARAN
|11,67
|1.593.339.751
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,37
|1.346.499.286
|% 0,21
|
|KOZAL
|135,00
|1.224.372.730
|% 4,73
|
|SISE
|13,30
|1.143.402.464
|% -0,15
|
|TSKB
|1,60
|576.780.017
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,42
|891.204.468
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,20
|302.524.150
|% 0,84
|
|ODAS
|1,64
|382.143.270
|% 6,49
|
|THYAO
|18,59
|3.253.094.501
|% 1,86
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7249
|13,7433
|% 0,59
|
|Euro
|15,4859
|15,5375
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,1301
|18,2211
|% -0,16
|
|Frank
|14,8613
|14,9509
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6477
|3,6660
|% 0,22
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,23
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,63
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,29
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|2,76
|