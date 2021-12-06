***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2021 tarihinde saat 14:40:29'da yapılan açıklamada izahname tadil duyuru metninin ikinci sayfası gözükmediği için ilgili duyuru metni yeniden yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981180BIST