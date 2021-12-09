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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

09.12.2021 14:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda değişiklik yapılması



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982374


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BIST En Aktif Hisseler14:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 44.047.642 % 10,00  
POLTK 495,50 15.788.435 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
DOBUR 168,60 12.729.637 % 9,98  
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14:49 Alış Satış %  
Dolar 13,7921 13,8001 % 0,82  
Euro 15,6172 15,6337 % 0,54  
Sterlin 18,1101 18,2009 % 0,49  
Frank 14,8725 14,9621 % 0,50  
Riyal 3,6618 3,6801 % 0,81  
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14:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -4,45  
Altın Gr. 789 789 4,50  
Cumhuriyet 5.221 5.300 24,00  
Tam 5.196 5.328 19,22  
Yarım 2.511 2.577 9,29  
Çeyrek 1.260 1.289 4,65  
Gümüş.Ons 22,28 22,32 -0,15  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,00  
B. Petrol 75,19 75,19 -0,63  
Seans Raporu 14:49
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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