***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2021 14:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982374
BIST
14:492.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,24
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:4913,8001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1128
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:4915,6337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0839
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6472
En Düşük
15,4514
14:49788,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 788,21
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:49
|NIBAS
|11,44
|44.047.642
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.788.435
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.841.745
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,80
|3.321.692.373
|% 6,11
|
|KRDMD
|10,76
|2.534.518.761
|% 8,91
|
|THYAO
|21,26
|2.453.159.945
|% 4,32
|
|GARAN
|12,01
|1.940.405.833
|% 0,25
|
|ASELS
|24,62
|1.517.984.950
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|855.385.548
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|1.035.844.577
|% 0,83
|
|KRDMD
|10,76
|2.534.518.761
|% 8,91
|
|SISE
|15,80
|3.321.692.373
|% 6,11
|
|GARAN
|12,01
|1.940.405.833
|% 0,25
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7921
|13,8001
|% 0,82
|
|Euro
|15,6172
|15,6337
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,1101
|18,2009
|% 0,49
|
|Frank
|14,8725
|14,9621
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6618
|3,6801
|% 0,81
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,45
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,50
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|24,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|19,22
|
|Yarım
|2.511
|2.577
|9,29
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-0,63
|