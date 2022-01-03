***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 09:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987701
BIST
15:281.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 51,48
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:2813,2352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0193
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:2815,0391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0672
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:28768,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -10,84
|Açılış
|: 768,83
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:26
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.520.266
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.297.446
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.955
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.845.131
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,23
|19.902.610
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,25
|11.978.268
|% -3,30
|
|DURDO
|19,36
|6.164.469
|% -2,86
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|THYAO
|21,00
|1.245.391.721
|% 4,90
|
|EREGL
|28,68
|961.618.811
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|753.699.627
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|179.472.923
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|238.668.480
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|98.664.461
|% 3,47
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1462
|13,1585
|% -0,72
|
|Euro
|14,9087
|14,9875
|% -0,79
|
|Sterlin
|17,6918
|17,7805
|% -1,01
|
|Frank
|14,3388
|14,4252
|% -0,91
|
|Riyal
|3,4899
|3,5074
|% -0,85
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,80
|
|Altın Gr.
|769
|770
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41SKTAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 384, 187 adet işlem
-
15:39PRKAB
Yüzde 7.79 oranında artışla 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 437 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 46 artarak (% 3.18 ) 2, 089
-
15:38XU100
Endeks 1, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 15, 699.00 milyon TL de
-
15:38TOASO
Yüzde 8.52 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 691 adet işlem