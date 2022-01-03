***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987713
BIST
14:071.911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 53,52
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:0713,1951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0594
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,1357
14:0715,0271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0792
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,9720
14:07783,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 783,72
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler14:05
|CRFSA
|42,02
|3.143.222
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.403.493
|% 9,98
|
|MIPAZ
|3,86
|14.903.644
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,65
|313.388.652
|% 9,74
|
|KRSTL
|2,82
|70.028.484
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,04
|17.997.144
|% -5,90
|
|BAGFS
|16,55
|42.916.156
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,24
|8.846.553
|% -3,40
|
|RALYH
|12,92
|37.458.953
|% -2,49
|
|THYAO
|20,92
|1.067.739.939
|% 4,50
|
|GARAN
|11,47
|982.190.998
|% 1,77
|
|EREGL
|28,78
|766.769.930
|% 2,20
|
|YKBNK
|3,46
|679.707.558
|% 2,37
|
|SISE
|13,71
|595.350.140
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,46
|679.707.558
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|168.248.759
|% 2,99
|
|GARAN
|11,47
|982.190.998
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,18
|146.676.379
|% 1,87
|
|TSKB
|1,48
|88.768.999
|% 2,78
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1299
|13,1951
|% -0,45
|
|Euro
|14,9473
|15,0271
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,0308
|18,1213
|% 0,89
|
|Frank
|14,6057
|14,6937
|% 0,93
|
|Riyal
|3,5538
|3,5716
|% 0,96
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|