***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 09:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987715
BIST
12:361.912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 53,94
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.913
En Düşük
1.865
12:3613,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1414
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:3615,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2160
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:36787,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,11
|Açılış
|: 787,78
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:36
|CRFSA
|42,02
|2.973.755
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.329.427
|% 9,98
|
|TOASO
|83,20
|306.520.488
|% 9,91
|
|KRSTL
|2,82
|68.199.790
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,61
|11.330.587
|% 9,21
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,01
|15.455.157
|% -6,10
|
|RALYH
|12,59
|27.416.180
|% -4,98
|
|BAGFS
|16,65
|36.925.070
|% -4,86
|
|AKGRT
|10,22
|6.890.574
|% -3,58
|
|THYAO
|20,96
|863.139.945
|% 4,70
|
|GARAN
|11,47
|839.062.812
|% 1,77
|
|EREGL
|28,90
|638.400.436
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,45
|537.037.522
|% 2,07
|
|SISE
|13,72
|463.218.543
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,45
|537.037.522
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|139.984.283
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|839.062.812
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|133.533.864
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|63.138.975
|% 2,08
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3824
|13,3959
|% 1,07
|
|Euro
|15,2327
|15,3223
|% 1,43
|
|Sterlin
|18,0909
|18,1816
|% 1,23
|
|Frank
|14,6535
|14,7418
|% 1,26
|
|Riyal
|3,5645
|3,5824
|% 1,27
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-4,16
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.254
|5.333
|-1,00
|
|Tam
|5.221
|5.357
|-6,98
|
|Yarım
|2.523
|2.591
|-3,38
|
|Çeyrek
|1.266
|1.296
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,04
|0,11
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,89
|