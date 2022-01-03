***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 09:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987721
BIST
14:061.913
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 55,65
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:0613,1951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0594
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,1357
14:0615,0271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0792
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,9720
14:06785,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,34
|Açılış
|: 785,01
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CRFSA
|42,02
|3.143.222
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.403.493
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|70.003.950
|% 9,73
|
|MIPAZ
|3,85
|13.971.680
|% 9,69
|
|SKTAS
|2,62
|13.556.284
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,04
|17.867.235
|% -5,90
|
|BAGFS
|16,55
|42.908.111
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,22
|8.834.697
|% -3,58
|
|RALYH
|12,89
|36.799.073
|% -2,72
|
|THYAO
|20,94
|1.067.440.530
|% 4,60
|
|GARAN
|11,48
|978.653.922
|% 1,86
|
|EREGL
|28,78
|764.646.140
|% 2,20
|
|YKBNK
|3,46
|679.621.319
|% 2,37
|
|SISE
|13,72
|594.700.832
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,46
|679.621.319
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|168.046.474
|% 2,99
|
|GARAN
|11,48
|978.653.922
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,19
|146.652.863
|% 2,34
|
|TSKB
|1,48
|88.708.785
|% 2,78
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1299
|13,1951
|% -0,45
|
|Euro
|14,9473
|15,0271
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,0006
|18,0909
|% 0,72
|
|Frank
|14,5786
|14,6665
|% 0,75
|
|Riyal
|3,5483
|3,5661
|% 0,81
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-2,82
|
|Altın Gr.
|785
|785
|5,29
|
|Cumhuriyet
|5.232
|5.311
|-23,00
|
|Tam
|5.213
|5.349
|-15,27
|
|Yarım
|2.519
|2.587
|-7,39
|
|Çeyrek
|1.264
|1.294
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,08
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|1,07
|