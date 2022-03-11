***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2022 08:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009401
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0841
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9404
En Düşük
14,8075
18:0516,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1477
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4920
En Düşük
16,3012
18:05953,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 953,05
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|23,76
|8.149.648
|% 0,00
|
|ADEL
|25,60
|2.170.275
|% 0,00
|
|ADESE
|0,69
|14.447.956
|% 0,00
|
|AEFES
|22,06
|93.724.751
|% 0,00
|
|AGYO
|2,53
|4.283.934
|% 0,00
|
|ACSEL
|23,76
|8.149.648
|% 0,00
|
|ADEL
|25,60
|2.170.275
|% 0,00
|
|ADESE
|0,69
|14.447.956
|% 0,00
|
|AEFES
|22,06
|93.724.751
|% 0,00
|
|AGYO
|2,53
|4.283.934
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 0,00
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9194
|14,9385
|% 0,57
|
|Euro
|16,4386
|16,4835
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,4629
|19,5605
|% 0,61
|
|Frank
|15,9674
|16,0636
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9661
|3,9860
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-10,60
|
|Altın Gr.
|952
|953
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,11
|