***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2022 08:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009414
BIST
11:142.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,09
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.053
En Düşük
2.043
11:1414,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1067
|Açılış
|: 14,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:1416,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1245
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:14955,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,63
|Açılış
|: 955,65
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,12
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GRSEL
|10,96
|10.720.316
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.607.844
|% 9,93
|
|MEPET
|2,25
|5.698.201
|% 7,14
|
|ALKA
|23,50
|6.454.450
|% 6,24
|
|FORMT
|1,06
|53.379.663
|% 6,00
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|2,98
|4.846.386
|% -4,49
|
|MPARK
|28,66
|17.568.931
|% -4,47
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,64
|1.276.625.161
|% 1,76
|
|THYAO
|26,28
|1.116.759.258
|% 2,10
|
|SISE
|13,68
|894.208.962
|% 3,95
|
|ASELS
|24,62
|448.599.170
|% 0,82
|
|EREGL
|34,72
|446.714.055
|% 0,29
|
|ODAS
|1,54
|234.881.552
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,64
|1.276.625.161
|% 1,76
|
|SISE
|13,68
|894.208.962
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,12
|109.466.251
|% 0,00
|
|FORMT
|1,06
|53.379.663
|% 6,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9552
|14,9612
|% 0,72
|
|Euro
|16,4312
|16,4688
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,4752
|19,5729
|% 0,68
|
|Frank
|15,9825
|16,0788
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9712
|3,9911
|% 0,77
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-7,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,39
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29INVEO
Yüzde 6.09 oranında artışla 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 804 adet işlem
-
11:28MEPET
Yüzde 8.10 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 215 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.54 ) 2, 303
-
11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, SISE