***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2022 09:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alim Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009415
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
0
En Düşük
0
18:0514,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0797
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9421
En Düşük
14,8075
18:0516,4726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1283
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4913
En Düşük
16,3012
18:05953,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,17
|Açılış
|: 953,20
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,30
|66.802.618
|% 0,00
|
|SAMAT
|6,04
|3.838.116
|% 0,00
|
|METRO
|1,21
|22.693.060
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,75
|671.771.749
|% 0,00
|
|KOZAL
|143,30
|1.224.192.630
|% 0,00
|
|TRGYO
|6,30
|66.802.618
|% 0,00
|
|SAMAT
|6,04
|3.838.116
|% 0,00
|
|METRO
|1,21
|22.693.060
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,75
|671.771.749
|% 0,00
|
|KOZAL
|143,30
|1.224.192.630
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 0,00
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-9,54
|
|Altın Gr.
|954
|954
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,40
|