***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2022 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009550
BIST
17:442.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,27
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:4414,7360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1185
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:4416,2148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1295
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:44934,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -17,67
|Açılış
|: 934,36
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MEPET
|2,31
|20.237.329
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.527.965
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.633.096
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|81.025.261
|% 8,00
|
|ULUUN
|9,15
|286.267.565
|% 7,02
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,57
|45.146.823
|% -5,69
|
|SKTAS
|2,97
|15.895.188
|% -4,81
|
|AVOD
|1,81
|13.859.650
|% -4,74
|
|AKFGY
|2,53
|112.389.201
|% -4,53
|
|THYAO
|26,54
|6.055.385.416
|% 3,11
|
|KRDMD
|14,90
|4.220.636.322
|% -3,06
|
|SISE
|13,53
|2.173.500.685
|% 2,81
|
|GARAN
|11,74
|1.833.649.941
|% 0,17
|
|EREGL
|33,94
|1.787.529.336
|% -1,96
|
|KRDMD
|14,90
|4.220.636.322
|% -3,06
|
|ODAS
|1,52
|355.464.373
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,21
|736.199.950
|% 2,88
|
|THYAO
|26,54
|6.055.385.416
|% 3,11
|
|YKBNK
|3,69
|672.920.315
|% 0,27
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7199
|14,7279
|% -0,85
|
|Euro
|16,1327
|16,1988
|% -0,89
|
|Sterlin
|19,2114
|19,3077
|% -0,69
|
|Frank
|15,7409
|15,8357
|% -0,83
|
|Riyal
|3,9155
|3,9352
|% -0,64
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-27,95
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-23,76
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,94
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866