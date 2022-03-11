***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2022 17:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009553
BIST
17:272.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,78
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:2714,7369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1176
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:2716,2065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1378
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:27929,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -22,82
|Açılış
|: 929,20
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:25
|GRSEL
|10,96
|23.282.679
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.632.707
|% 9,93
|
|MEPET
|2,30
|17.482.601
|% 9,52
|
|FORMT
|1,09
|77.526.644
|% 9,00
|
|ALARK
|19,90
|293.040.760
|% 7,86
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,62
|41.467.644
|% -5,41
|
|AKFGY
|2,53
|111.109.458
|% -4,53
|
|IHAAS
|11,38
|6.077.233
|% -3,89
|
|SKTAS
|3,00
|15.010.238
|% -3,85
|
|THYAO
|26,70
|5.783.954.434
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,92
|4.064.031.928
|% -2,93
|
|SISE
|13,56
|2.103.728.595
|% 3,04
|
|GARAN
|11,76
|1.744.998.516
|% 0,34
|
|EREGL
|34,06
|1.660.375.832
|% -1,62
|
|KRDMD
|14,92
|4.064.031.928
|% -2,93
|
|THYAO
|26,70
|5.783.954.434
|% 3,73
|
|DOHOL
|3,23
|698.379.884
|% 3,53
|
|ODAS
|1,53
|319.597.669
|% 1,32
|
|YKBNK
|3,71
|653.621.578
|% 0,82
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7250
|14,7362
|% -0,80
|
|Euro
|16,1801
|16,2069
|% -0,84
|
|Sterlin
|19,1596
|19,2556
|% -0,95
|
|Frank
|15,6880
|15,7825
|% -1,16
|
|Riyal
|3,9012
|3,9208
|% -1,01
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-26,95
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-24,51
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,27
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,88
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866