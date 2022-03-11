***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2022 17:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009558
BIST
17:302.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,41
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:3014,7355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1190
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:3016,2008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1435
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:30929,46
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -22,56
|Açılış
|: 929,46
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GRSEL
|10,96
|24.326.224
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.632.707
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|77.850.711
|% 9,00
|
|MEPET
|2,28
|17.702.997
|% 8,57
|
|EUYO
|3,37
|8.343.179
|% 8,36
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,62
|43.006.408
|% -5,41
|
|AKFGY
|2,53
|111.770.506
|% -4,53
|
|SKTAS
|2,99
|15.022.516
|% -4,17
|
|SANEL
|7,15
|3.709.978
|% -4,16
|
|THYAO
|26,70
|5.834.978.747
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,92
|4.102.565.195
|% -2,93
|
|SISE
|13,55
|2.123.881.483
|% 2,96
|
|GARAN
|11,75
|1.791.836.835
|% 0,26
|
|EREGL
|34,02
|1.688.632.957
|% -1,73
|
|KRDMD
|14,92
|4.102.565.195
|% -2,93
|
|THYAO
|26,70
|5.834.978.747
|% 3,73
|
|DOHOL
|3,23
|703.969.699
|% 3,53
|
|ODAS
|1,52
|319.684.425
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,70
|663.068.982
|% 0,54
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7232
|14,7355
|% -0,80
|
|Euro
|16,1725
|16,2008
|% -0,88
|
|Sterlin
|19,1469
|19,2429
|% -1,02
|
|Frank
|15,6979
|15,7925
|% -1,10
|
|Riyal
|3,9032
|3,9228
|% -0,96
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-22,67
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-22,82
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,31
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866