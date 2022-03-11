***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2022 17:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009561
BIST
17:342.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,31
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:3414,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1162
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:3416,2279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1164
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:34930,96
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -21,06
|Açılış
|: 930,96
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:32
|FORMT
|1,10
|78.321.612
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.377.725
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.632.707
|% 9,93
|
|MEPET
|2,30
|17.908.793
|% 9,52
|
|EUYO
|3,35
|8.378.473
|% 7,72
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,61
|44.113.873
|% -5,46
|
|AKFGY
|2,52
|111.879.408
|% -4,91
|
|SKTAS
|2,99
|15.191.676
|% -4,17
|
|AVOD
|1,83
|13.487.158
|% -3,68
|
|THYAO
|26,68
|5.862.209.140
|% 3,65
|
|KRDMD
|14,92
|4.126.725.534
|% -2,93
|
|SISE
|13,54
|2.133.089.744
|% 2,89
|
|GARAN
|11,75
|1.802.383.594
|% 0,26
|
|EREGL
|34,04
|1.701.608.075
|% -1,68
|
|KRDMD
|14,92
|4.126.725.534
|% -2,93
|
|THYAO
|26,68
|5.862.209.140
|% 3,65
|
|DOHOL
|3,23
|707.336.872
|% 3,53
|
|ODAS
|1,52
|319.911.757
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,71
|663.264.420
|% 0,82
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7213
|14,7268
|% -0,86
|
|Euro
|16,1718
|16,2001
|% -0,88
|
|Sterlin
|19,1481
|19,2442
|% -1,01
|
|Frank
|15,6937
|15,7883
|% -1,12
|
|Riyal
|3,9030
|3,9226
|% -0,96
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-27,95
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-23,76
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,94
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866