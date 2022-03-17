***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.03.2022 11:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011001
BIST
11:082.124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 34,91
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:0814,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0636
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:0816,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1208
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2740
En Düşük
16,0709
11:08914,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,66
|Açılış
|: 914,45
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YEOTK
|62,75
|7.158.332
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.401.528
|% 9,33
|
|OYLUM
|5,28
|4.755.590
|% 7,76
|
|RTALB
|17,31
|32.598.031
|% 6,92
|
|GZNMI
|26,56
|41.102.961
|% 5,31
|
|PKENT
|393,30
|42.348.108
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|30.958.237
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|EREGL
|35,58
|1.073.333.623
|% 3,79
|
|KRDMD
|14,90
|1.067.500.494
|% 3,54
|
|THYAO
|28,06
|764.822.790
|% 1,30
|
|GARAN
|11,94
|681.719.757
|% 0,67
|
|FROTO
|298,30
|489.934.346
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,27
|212.677.425
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,90
|1.067.500.494
|% 3,54
|
|CEMAS
|1,14
|72.171.095
|% 2,70
|
|YKBNK
|3,87
|232.248.212
|% 1,84
|
|GARAN
|11,94
|681.719.757
|% 0,67
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6767
|14,6793
|% 0,44
|
|Euro
|16,2449
|16,2913
|% 0,87
|
|Sterlin
|19,3012
|19,3980
|% 0,81
|
|Frank
|15,5433
|15,6369
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,57
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|8,27
|
|Altın Gr.
|913
|913
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,14
|