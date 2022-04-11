***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.04.2022 11:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019061
BIST
11:232.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,00
|Açılış
|: 2.402
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|Önceki Kapanış
|: 2.393
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2.422
En Düşük
2.401
11:2314,7404
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,7350
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|Önceki Kapanış
|: 14,7420
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14,7582
En Düşük
14,7230
11:2316,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0440
|Açılış
|: 16,0800
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|Önceki Kapanış
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16,1352
En Düşük
16,0322
11:23925,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,54
|Açılış
|: 925,98
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|Önceki Kapanış
|: 923,44
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926,94
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SANKO
|11,39
|11.018.421
|% 9,94
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|IHAAS
|15,16
|16.127.581
|% 9,93
|
|MIPAZ
|6,73
|21.413.497
|% 9,61
|
|KONKA
|17,93
|131.585.938
|% 9,13
|
|PAGYO
|14,30
|6.641.684
|% 8,58
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|MARTI
|1,86
|76.717.380
|% -8,37
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|CEOEM
|11,42
|12.975.243
|% -4,03
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|ULUSE
|151,10
|11.489.023
|% -3,94
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|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
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|PSDTC
|28,38
|5.966.339
|% -2,74
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|GARAN
|13,66
|1.716.700.116
|% 2,71
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|YKBNK
|4,84
|966.416.898
|% 3,64
|
|THYAO
|35,38
|895.828.574
|% 0,17
|
|ASELS
|28,08
|850.731.351
|% 0,65
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|AKBNK
|8,73
|752.676.083
|% 2,71
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|YKBNK
|4,84
|966.416.898
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,69
|508.660.409
|% 2,67
|
|TSKB
|1,65
|259.591.268
|% 3,77
|
|DOHOL
|3,87
|585.634.148
|% 8,10
|
|ODAS
|2,21
|300.988.697
|% -1,34
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7368
|14,7401
|% -0,02
|
|Euro
|16,0778
|16,0956
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,1544
|19,2504
|% -0,03
|
|Frank
|15,7176
|15,8123
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% -0,02
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.955
|1.956
|7,77
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|Altın Gr.
|926
|927
|3,07
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,06
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|B. Petrol
|101
|101
|-1,53
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