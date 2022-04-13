***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.04.2022 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019969
BIST
12:382.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 27,20
|Açılış
|: 2.483
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|Önceki Kapanış
|: 2.464
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2.498
En Düşük
2.478
12:3814,5882
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,5900
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|Önceki Kapanış
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14,6054
En Düşük
14,5551
12:3815,8438
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 15,8050
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|Önceki Kapanış
|: 15,9500
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15,8590
En Düşük
15,7820
12:38926,64
En Yüksek
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|: 0,49%
|| 4,52
|Açılış
|: 926,64
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|Önceki Kapanış
|: 922,11
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926,90
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,58
|1.130.052.476
|% 9,58
|
|KOZAL
|173,60
|1.228.779.586
|% 9,39
|
|IPEKE
|21,14
|269.318.263
|% 8,97
|
|OYLUM
|2,52
|8.281.846
|% 8,15
|
|ASUZU
|81,00
|21.358.917
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|4.809.577
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,41
|175.270.965
|% -7,35
|
|GZNMI
|33,74
|11.591.021
|% -6,28
|
|SISE
|17,80
|1.537.136.336
|% 3,07
|
|THYAO
|37,38
|1.467.613.348
|% 0,38
|
|GARAN
|13,79
|1.461.497.013
|% 0,44
|
|ASELS
|28,32
|1.366.764.760
|% 1,87
|
|KRDMD
|16,28
|1.348.506.487
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,07
|1.341.212.634
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,74
|591.056.247
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,17
|358.825.073
|% 7,43
|
|ODAS
|2,36
|324.715.534
|% 3,96
|
|GARAN
|13,79
|1.461.497.013
|% 0,44
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5837
|14,5857
|% -0,09
|
|Euro
|15,8216
|15,8461
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,9071
|19,0020
|% 0,03
|
|Frank
|15,5730
|15,6668
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8779
|3,8973
|% 0,02
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.975
|1.975
|8,32
|
|Altın Gr.
|926
|926
|4,35
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.231
|2,00
|
|Tam
|6.110
|6.263
|3,53
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,71
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,66
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,38
|