***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.04.2022 13:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023442
BIST
15:142.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:1414,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:1415,8751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0465
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:14904,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -10,96
|Açılış
|: 904,71
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler15:14
|ACSEL
|39,20
|35.056.445
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.727.524
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,98
|3.339.011.038
|% 0,60
|
|GARAN
|14,97
|2.520.625.397
|% 5,50
|
|SISE
|18,02
|1.665.413.140
|% 1,07
|
|ASELS
|27,24
|1.315.022.650
|% 0,89
|
|AKBNK
|9,32
|1.271.080.189
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,79
|994.191.015
|% -0,62
|
|ODAS
|2,55
|664.171.485
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|473.958.867
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,19
|1.179.280.760
|% 1,76
|
|GARAN
|14,97
|2.520.625.397
|% 5,50
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7616
|14,7639
|% 0,14
|
|Euro
|15,8670
|15,8751
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7597
|18,8538
|% -0,58
|
|Frank
|15,3920
|15,4847
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9247
|3,9443
|% 0,13
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-36,04
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|-77,00
|
|Tam
|5.997
|6.146
|-76,70
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|-37,10
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-18,55
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,28
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,69
|