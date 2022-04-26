***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 10:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023711
BIST
13:372.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,41
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.480
13:3714,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:3715,8251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:37905,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,12
|Açılış
|: 905,06
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:35
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.648.178
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,54
|56.913.275
|% 8,52
|
|EUHOL
|2,83
|3.726.793
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,88
|21.236.447
|% -7,40
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,85
|15.509.859
|% -5,46
|
|MERIT
|38,62
|20.581.288
|% -3,45
|
|THYAO
|40,32
|3.635.743.154
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,39
|1.576.441.404
|% 2,19
|
|TUPRS
|251,90
|965.447.904
|% -2,89
|
|SISE
|17,87
|889.843.984
|% -0,33
|
|EREGL
|34,60
|850.370.861
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,75
|580.922.984
|% -0,36
|
|ODAS
|2,48
|347.628.513
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,11
|596.139.473
|% -0,39
|
|KRDMD
|15,39
|1.576.441.404
|% 2,19
|
|TSKB
|1,96
|200.169.108
|% -1,51
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7833
|14,7882
|% 0,14
|
|Euro
|15,8092
|15,8194
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,7366
|18,8306
|% -0,20
|
|Frank
|15,3649
|15,4574
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9293
|3,9490
|% 0,03
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|6,78
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.027
|6.118
|19,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,38
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,79
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,21
|