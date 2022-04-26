***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 10:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023715
BIST
13:412.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,48
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.480
13:4114,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:4115,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:41905,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,73
|Açılış
|: 905,57
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:39
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.688.048
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,54
|57.425.449
|% 8,52
|
|EUHOL
|2,83
|3.752.965
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,82
|21.796.700
|% -8,35
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,81
|16.149.422
|% -6,24
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,32
|3.665.069.187
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,35
|1.642.747.299
|% 1,93
|
|TUPRS
|252,00
|981.522.506
|% -2,85
|
|SISE
|17,89
|903.529.238
|% -0,22
|
|EREGL
|34,64
|866.712.865
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,77
|586.760.080
|% 0,36
|
|ODAS
|2,49
|362.886.551
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,12
|597.290.551
|% -0,19
|
|KRDMD
|15,35
|1.642.747.299
|% 1,93
|
|TSKB
|1,96
|200.597.073
|% -1,51
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7814
|14,7843
|% 0,11
|
|Euro
|15,8106
|15,8252
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7412
|18,8352
|% -0,18
|
|Frank
|15,3688
|15,4614
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9287
|3,9485
|% 0,01
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,66
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|18,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,52
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,99
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,43
|