***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 10:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023716
BIST
10:502.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,34
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.498
10:5014,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0237
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:5015,7998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0339
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7888
10:50901,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 901,82
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ACSEL
|43,12
|25.846.450
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|DAGI
|4,28
|51.338.994
|% 8,08
|
|KLSYN
|2,30
|37.631.917
|% 7,98
|
|EUHOL
|2,83
|2.566.929
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,97
|10.926.753
|% -5,98
|
|KGYO
|4,92
|10.950.748
|% -4,09
|
|IHAAS
|20,58
|1.868.961
|% -2,56
|
|THYAO
|41,00
|1.670.518.665
|% 3,54
|
|KRDMD
|15,49
|841.081.642
|% 2,86
|
|KONTR
|156,80
|624.792.235
|% 0,58
|
|TUPRS
|254,00
|595.774.696
|% -2,08
|
|SISE
|18,11
|523.019.709
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,78
|187.596.701
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|150.222.341
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,49
|841.081.642
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,16
|276.951.113
|% 0,58
|
|THYAO
|41,00
|1.670.518.665
|% 3,54
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7864
|14,7887
|% 0,14
|
|Euro
|15,7907
|15,7998
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,7584
|18,8525
|% -0,09
|
|Frank
|15,3436
|15,4361
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9307
|3,9504
|% 0,06
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-1,68
|
|Altın Gr.
|902
|902
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,27
|
Seans Raporu
10:46
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11:02DAGI
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11:00XU050
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