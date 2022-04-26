***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023723
BIST
13:522.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,41
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5214,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5215,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0210
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:52905,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,79
|Açılış
|: 905,77
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:50
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.850.443
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|TRCAS
|6,48
|55.167.803
|% 8,18
|
|EUHOL
|2,83
|3.853.820
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,83
|16.257.815
|% -5,85
|
|PAMEL
|111,70
|13.569.604
|% -3,71
|
|THYAO
|39,98
|3.926.340.807
|% 0,96
|
|KRDMD
|15,28
|1.714.222.029
|% 1,46
|
|TUPRS
|251,70
|1.006.192.612
|% -2,97
|
|SISE
|17,78
|946.966.223
|% -0,84
|
|EREGL
|34,46
|923.019.954
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,73
|636.348.646
|% -1,09
|
|ODAS
|2,47
|366.363.398
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,10
|620.862.968
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,28
|1.714.222.029
|% 1,46
|
|TSKB
|1,95
|214.908.601
|% -2,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7844
|14,7904
|% 0,15
|
|Euro
|15,8013
|15,8104
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7511
|18,8451
|% -0,13
|
|Frank
|15,3714
|15,4640
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,22
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|24,00
|
|Tam
|6.000
|6.150
|20,35
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|9,85
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|4,92
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,01
|