***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023729
BIST
13:592.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,10
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5914,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0240
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5915,8124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0213
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:59906,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,88
|Açılış
|: 906,81
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,35
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|SAFKR
|7,83
|26.881.183
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|84.703.028
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.867.107
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,84
|22.293.306
|% -8,03
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,80
|16.598.765
|% -6,43
|
|MERIT
|38,48
|21.577.710
|% -3,80
|
|THYAO
|40,18
|4.056.951.820
|% 1,46
|
|KRDMD
|15,30
|1.745.789.920
|% 1,59
|
|TUPRS
|251,90
|1.012.056.381
|% -2,89
|
|SISE
|17,79
|966.917.909
|% -0,78
|
|EREGL
|34,54
|938.368.402
|% 0,12
|
|ODAS
|2,47
|367.968.231
|% -0,40
|
|KLSYN
|2,32
|84.703.028
|% 8,92
|
|CONSE
|4,15
|88.053.565
|% 0,73
|
|PEKGY
|1,27
|18.915.746
|% -3,05
|
|HLGYO
|2,06
|28.565.365
|% -0,48
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7849
|14,7923
|% 0,17
|
|Euro
|15,8003
|15,8095
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7476
|18,8416
|% -0,14
|
|Frank
|15,3714
|15,4640
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9284
|3,9481
|% 0,00
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|10,02
|
|Altın Gr.
|906
|906
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.025
|6.116
|17,00
|
|Tam
|5.998
|6.147
|18,10
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|8,76
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,38
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,33
|