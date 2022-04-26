***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023732
BIST
13:582.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,93
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5814,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5815,8104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0233
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:58906,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,80
|Açılış
|: 906,74
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:58
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.873.353
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|84.071.285
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.865.672
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,81
|16.535.703
|% -6,24
|
|MERIT
|38,48
|21.577.710
|% -3,80
|
|THYAO
|40,22
|4.042.853.800
|% 1,57
|
|KRDMD
|15,29
|1.742.198.513
|% 1,53
|
|TUPRS
|251,90
|1.010.969.648
|% -2,89
|
|SISE
|17,80
|965.237.269
|% -0,73
|
|EREGL
|34,56
|935.813.308
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,74
|643.503.184
|% -0,72
|
|ODAS
|2,47
|367.866.854
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,11
|647.794.640
|% -0,39
|
|TSKB
|1,95
|230.787.847
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,29
|1.742.198.513
|% 1,53
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7844
|14,7911
|% 0,16
|
|Euro
|15,8002
|15,8104
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7470
|18,8411
|% -0,15
|
|Frank
|15,3726
|15,4652
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9283
|3,9480
|% 0,00
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,85
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|18,00
|
|Tam
|6.001
|6.150
|21,12
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|10,22
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|5,11
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|