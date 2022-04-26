***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023734
BIST
14:012.479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
14:0114,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:0115,8181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0156
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:01906,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,82
|Açılış
|: 906,75
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|27.603.117
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|84.843.979
|% 8,92
|
|LIDFA
|5,72
|23.202.698
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.880.205
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,81
|16.638.001
|% -6,24
|
|PAMEL
|111,50
|14.164.389
|% -3,88
|
|THYAO
|40,08
|4.092.819.787
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,29
|1.752.201.190
|% 1,53
|
|TUPRS
|251,70
|1.015.954.547
|% -2,97
|
|SISE
|17,77
|974.057.776
|% -0,89
|
|EREGL
|34,50
|943.265.908
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,74
|655.222.464
|% -0,72
|
|ODAS
|2,48
|368.843.353
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,08
|674.088.508
|% -0,97
|
|TSKB
|1,95
|232.236.151
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,29
|1.752.201.190
|% 1,53
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7867
|14,7917
|% 0,16
|
|Euro
|15,8041
|15,8124
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7406
|18,8345
|% -0,18
|
|Frank
|15,3701
|15,4627
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|9,58
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,52
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,47
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,37
|
Seans Raporu
13:59
daha fazla
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, HALKB
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, HEKTS, PGSUS
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 58 kaybederek (% -0.16 ) 2, 237
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, SAFKR, OTTO, DAGHL
-
14:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUHOL, LIDFA