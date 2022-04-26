***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023737
BIST
12:382.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,18
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.491
12:3814,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
12:3815,8160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0177
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
12:38905,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,27
|Açılış
|: 905,21
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler12:36
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,83
|25.706.166
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,78
|52.154.913
|% 9,13
|
|KLSYN
|2,32
|66.859.145
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.394.310
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,92
|18.530.012
|% -6,77
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,89
|14.609.643
|% -4,68
|
|ATLAS
|1,36
|2.127.684
|% -3,55
|
|THYAO
|40,68
|3.019.662.915
|% 2,73
|
|KRDMD
|15,50
|1.379.816.265
|% 2,92
|
|TUPRS
|252,60
|850.676.872
|% -2,62
|
|KONTR
|158,60
|774.192.878
|% 1,73
|
|SISE
|17,99
|747.242.323
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,78
|277.259.823
|% 0,72
|
|YKBNK
|5,13
|500.606.277
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|231.974.366
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,50
|1.379.816.265
|% 2,92
|
|TSKB
|1,97
|157.861.036
|% -1,01
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7837
|14,7884
|% 0,14
|
|Euro
|15,8089
|15,8160
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,7433
|18,8373
|% -0,17
|
|Frank
|15,3627
|15,4552
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9298
|3,9496
|% 0,04
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|6,45
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,36
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,34
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,90
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,75
|