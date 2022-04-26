***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023738
BIST
12:392.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,51
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.491
12:3914,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
12:3915,8210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0127
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
12:39905,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,27
|Açılış
|: 905,21
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler12:39
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,83
|25.800.941
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,33
|67.142.566
|% 9,39
|
|ACSEL
|42,70
|52.652.489
|% 8,93
|
|EUHOL
|2,83
|3.528.509
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,94
|18.601.566
|% -6,46
|
|KGYO
|4,89
|14.704.792
|% -4,68
|
|ATLAS
|1,37
|2.134.765
|% -2,84
|
|THYAO
|40,66
|3.039.708.665
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,51
|1.381.943.736
|% 2,99
|
|TUPRS
|253,20
|857.356.226
|% -2,39
|
|KONTR
|159,50
|777.908.658
|% 2,31
|
|SISE
|17,99
|748.831.307
|% 0,33
|
|ODAS
|2,52
|252.899.945
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,77
|277.283.867
|% 0,36
|
|YKBNK
|5,14
|508.019.232
|% 0,19
|
|KRDMD
|15,51
|1.381.943.736
|% 2,99
|
|TSKB
|1,98
|158.058.095
|% -0,50
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7846
|14,7890
|% 0,14
|
|Euro
|15,8094
|15,8210
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7538
|18,8479
|% -0,11
|
|Frank
|15,3651
|15,4576
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9300
|3,9498
|% 0,05
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|6,68
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,34
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,90
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,56
|