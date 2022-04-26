***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023747
BIST
14:292.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,88
|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
|: 2.483
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2.510
En Düşük
2.459
14:2914,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 14,7900
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|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8004
En Düşük
14,7663
14:2915,8154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,8400
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15,8780
En Düşük
15,7888
14:29906,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,67
|Açılış
|: 906,65
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|Önceki Kapanış
|: 901,93
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907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.166.063
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|87.484.546
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.955.491
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,73
|28.213.620
|% -9,76
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,78
|17.139.239
|% -6,82
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,92
|4.618.549.585
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,19
|1.966.087.141
|% 0,86
|
|TUPRS
|249,80
|1.143.700.066
|% -3,70
|
|SISE
|17,74
|1.106.521.771
|% -1,06
|
|EREGL
|34,28
|1.074.694.631
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,71
|798.510.458
|% -1,81
|
|ODAS
|2,44
|431.231.365
|% -1,61
|
|YKBNK
|5,05
|831.765.581
|% -1,56
|
|TSKB
|1,94
|265.425.622
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.966.087.141
|% 0,86
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7934
|14,7967
|% 0,20
|
|Euro
|15,8085
|15,8154
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7251
|18,8190
|% -0,26
|
|Frank
|15,3782
|15,4708
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 0,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|27,39
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|13,25
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,07
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|B. Petrol
|103
|103
|0,38
|