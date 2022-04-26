***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023749
BIST
13:092.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,59
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.491
13:0914,7858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:0915,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0204
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:09906,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,44
|Açılış
|: 906,37
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,62
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:09
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.019.335
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,74
|55.659.634
|% 9,03
|
|EUHOL
|2,83
|3.650.454
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,94
|20.517.119
|% -6,46
|
|KGYO
|4,86
|15.277.364
|% -5,26
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,46
|3.384.020.758
|% 2,17
|
|KRDMD
|15,49
|1.442.655.624
|% 2,86
|
|TUPRS
|252,70
|898.306.696
|% -2,58
|
|KONTR
|157,70
|805.220.992
|% 1,15
|
|SISE
|17,98
|793.972.794
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,80
|440.231.264
|% 1,45
|
|ODAS
|2,50
|321.406.294
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,15
|529.650.798
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,49
|1.442.655.624
|% 2,86
|
|THYAO
|40,46
|3.384.020.758
|% 2,17
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7850
|14,7858
|% 0,12
|
|Euro
|15,8047
|15,8133
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7410
|18,8350
|% -0,18
|
|Frank
|15,3685
|15,4611
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9298
|3,9495
|% 0,04
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,12
|
|Altın Gr.
|906
|906
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.027
|6.118
|19,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,35
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,39
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,57
|