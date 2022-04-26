***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023750
BIST
13:102.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,28
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.491
13:1014,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:1015,8141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0196
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:10906,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,44
|Açılış
|: 906,37
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,62
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:08
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.009.587
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,68
|55.560.951
|% 8,88
|
|EUHOL
|2,83
|3.647.604
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,88
|20.377.181
|% -7,40
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,86
|15.231.686
|% -5,26
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,48
|3.362.118.576
|% 2,22
|
|KRDMD
|15,50
|1.425.399.373
|% 2,92
|
|TUPRS
|253,00
|894.938.502
|% -2,47
|
|KONTR
|157,30
|803.484.612
|% 0,90
|
|SISE
|17,98
|793.479.662
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,80
|428.759.041
|% 1,45
|
|ODAS
|2,49
|293.862.977
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,15
|529.299.129
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,50
|1.425.399.373
|% 2,92
|
|THYAO
|40,48
|3.362.118.576
|% 2,22
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7851
|14,7898
|% 0,15
|
|Euro
|15,8044
|15,8135
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7465
|18,8405
|% -0,15
|
|Frank
|15,3689
|15,4615
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9299
|3,9496
|% 0,04
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,21
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.027
|6.118
|19,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,52
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,99
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,60
|