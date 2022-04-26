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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

26.04.2022 11:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023751


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 3.548.812 % 10,00  
OTTO 33,90 1.190.218 % 9,99  
SAFKR 7,83 25.995.180 % 9,97  
UFUK 23,60 844.715 % 9,97  
ACSEL 42,56 55.416.812 % 8,57  
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13:07 Alış Satış %  
Dolar 14,7840 14,7891 % 0,14  
Euro 15,8036 15,8135 % -0,13  
Sterlin 18,7520 18,8461 % -0,12  
Frank 15,3717 15,4643 % 0,21  
Riyal 3,9311 3,9508 % 0,07  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 9,12  
Altın Gr. 906 906 3,77  
Cumhuriyet 6.027 6.118 19,00  
Tam 5.997 6.147 17,35  
Yarım 2.899 2.973 8,39  
Çeyrek 1.454 1.487 4,20  
Gümüş.Ons 23,76 23,80 0,16  
Gümüş Gr. 11,28 11,30 0,06  
B. Petrol 102 102 -0,57  
Seans Raporu 13:07
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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